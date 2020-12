Poderá vir a ser mais uma pedra no caminho na resposta à covid-19 mas por agora as investigações estão a decorrer e são ainda mais as perguntas do que as respostas. As autoridades britânicas anunciaram nos últimos dias a identificação de uma nova variante do Sars-Cov-2, associada ao rápido crescimento de casos na zona de Londres e Kent. O Governo aumentou o nível de risco naquela zona do país e apertou medidas, com o ministro da Saúde inglês a falar publicamente sobre o tema e a fazer soar o alerta e receios de um super-sars-cov-2, embora neste momento não haja qualquer indicação laboratorial sobre se a variante afeta a eficácia das vacinas ou mesmo se explicará totalmente o aumento mais acentuado de casos de covid-19 no sul do país. Na Europa ainda não foram reportados casos de pessoas infetadas com esta variante noutros países e o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças ainda não disponibilizou uma avaliação inicial, como aconteceu quando foi identificada uma nova variante em martas. Mas as antenas ergueram-se mais uma vez depois do sobressalto na Dinamarca, onde foram abatidos milhões de visons para conter o espalhamento da variante, associada apenas a casos pontuais de infeção junto de trabalhadores de quintas de criação destes animais. Agora, o caso é um pouco diferente – com algumas semelhanças e uma pergunta que se levanta: poderão ser estas mutações uma vantagem para os vírus?

Vigiar, até porque Portugal já viveu uma “situação análoga” A equipa do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que acompanha a diversidade genética do SARS-CoV-2 está a acompanhar a situação e já fez uma primeira exposição informativa ao Ministério da Saúde. João Paulo Gomes, responsável pelo Núcleo de Bioinformática e pela Unidade de Investigação do Departamento de Doenças Infecciosas do (INSA), explica ao i o que torna esta variante de interesse acrescido entre os milhares que já foram identificadas desde que começou a epidemia e os próximos passos.

Antes, importa perceber isso mesmo: o SARS-CoV-2 não tem revelado a mesma taxa de mutação que o vírus da gripe – que muda a um ritmo mais rápido e por isso todos os anos são produzidas novas vacinas para os vírus com maior circulação – mas estão sempre a aparecer e já foram identificadas mais de 10 mil variantes distintas. “O SARS-CoV-2 tem 30 mil posições no seu código genético onde podem ocorrer estas mutações. Há muito por onde escolher. E as mutações já apareceram praticamente em todas as posições”, descreve o investigador. “Depois existem combinações de mutações. Há uns que têm três ou quatro, outras sete ou oito, outros dez ou 15. Isso faz com que possamos falar de variantes genéticas. Esta nova variante genética que anda a circular agora no Sul de Inglaterra não é muito diferente das outras, tem mutações que já foram vistas noutros vírus. O que acontece é que apresenta algumas mutações com alguma relevância”, sublinha.

São 17 mutações ao todo nesta variante do SARS-CoV-2 nomeada pelos ingleses de VIU-202012/01. Uma delas afeta a proteína spike – a peça principal do vírus para nos infetar, envolvida no processo de entrada no vírus das células. E surge em particular numa região pequena do código genético do vírus que influencia a forma como esta proteína do vírus se liga aos recetores das células hospedeiras (a posição 501). “É num sítio onde já tinha sido reportada a ocorrência de mutações, mas esta é diferente. As mutações numa mesma região podem ter efeitos diferentes ao nível da proteína. O nosso código genético tem quatro letras. Dependendo da forma como as letras são combinadas no mesmo sítio, a proteína pode ter aminoácidos diferentes”, descreve João Paulo Gomes. A informação epidemiológica é que acaba por tornar a deteção relevante: sabendo que há esta diferença, o vírus foi identificado num contexto de rápido aumento de casos, numa altura já de medidas apertadas em Inglaterra. “Há tantos vírus a circular, com tantas mutações potencialmente interessantes que, para percebermos o que é mais importante, temos alguns indicadores, nomeadamente ver aqueles que se espalham muito depressa”, salienta o investigador. Acresce a isso outro fator: pode ter sido coincidência de ter havido eventos de super-disseminação mas embora a variante não tenha sido identificada na Europa, já o foi nos EUA e na África do Sul. “O aparecimento paralelo em regiões do globo distintas já deita um bocadinho por terra a ideia da existência de um ou dois super-spreaders ou um foco em determinados núcleos populacionais. Portanto do ponto de vista epidemiológico isto é importante.”

