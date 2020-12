As esquadras da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Baixa da Banheira e do Montijo, no distrito de Setúbal, têm vindo a estar mergulhadas em polémica no que toca à pandemia de covid-19. Nesse sentido, o i apurou que há isolamentos de agentes que não estão a ser devidamente cumpridos, o que pode ser uma alavanca para a criação de cadeias de transmissão nestas mesmas esquadras.

Na Baixa da Banheira, por exemplo, segundo fontes da PSP ao i, um agente da esquadra local teve sintomas de covid-19 e foi aconselhado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) a isolar-se – deram-lhe os códigos para a declaração provisória de isolamento. O agente fez o teste no dia seguinte mas, como o resultado deu negativo, foi contactado posteriormente pela esquadra para ir trabalhar. Sintomático, o agente esteve ao serviço durante dois dias, uma vez que lhe foi referido que um médico do Centro de Saúde da Moita havia conseguido cancelar a declaração provisória de isolamento feita pelo SNS24. O agente foi trabalhar porque já não tinha qualquer declaração para ficar em casa mas, segundo as mesmas fontes, o médico que anulou a declaração provisória nunca entrou em contacto com o agente em causa para ficar a par dos sintomas.

