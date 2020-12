Foram produzidos mais de 35 mil veículos, em novembro, o que representa um aumento de 12,9% face ao mês anterior. Em termos acumulados foi registado um decréscimo de 22% em comparação com o período homólogo, correspondendo a 250 868 unidades fabricadas em 2020.

As exportações representam 98% dos veículos fabricados com Europa a ser o principal destino. A Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 94,2% – com a Alemanha (20,7%), França (16,6%), Itália (11,3%), Espanha (11,0%) e Reino Unido (7,8%) no topo do ranking.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em novembro foram montados 26 veículos pesados, tendo representado um decréscimo de 82,7% face a igual mês do ano de 2019. Em termos acumulados, nos onze meses de 2020, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 78,9 por cento face igual período do ano anterior, representando 584 veículos montados em 2020. Pelo quarto mês consecutivo apenas foram montados veículos pesados de passageiros.

De janeiro a novembro de 2020 foram exportados 82,2% dos veículos montados em Portugal, representando 480 unidades. Os Estados Unidos da América são o maior destino destas exportações uma vez que recebem 54,8% das exportações.