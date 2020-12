Duas crianças ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um comboio e um carro, numa passagem de nível em Camarido, Caminha, esta quarta-feira.

As duas crianças, dois irmãos segundo escreve o Correio da Manhã, seguiam no carro, que foi abalroado, com a mãe, que não terá sofrido ferimentos.

Uma das crianças, com 13 anos, estará em estado considerado grave.

No local estão 19 operacionais dos Bombeiros de Caminha, apoiados por nove viaturas.