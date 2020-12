A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 71 anos, por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças, atos sexuais com adolescentes e importunação sexual de duas menores, na Área Metropolitana de Lisboa.

Em comunicado, esta quarta-feira, a PJ revela que os factos que determinaram a detenção ocorreram ao longo de um ano, findando recentemente, aquando do conhecimento das práticas delituosas pelas autoridades.

“O detido mantinha uma relação íntima com a mãe de uma das vítimas, a qual vive em situação económica carenciada. Ambas as vítimas apresentam características de particular vulnerabilidade, não só em função da idade, como pelos traços de personalidade evidenciados, encontrando-se a receber acompanhamento médico especializado”, acrescenta a mesma nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.