Francisco Ramos, que se apresentou esta quarta-feira no Parlamento a pedido do PSD e do CDS, deverá ser ouvido na Assembleia da República (AR) numa base mensal, pede o PSD.

De acordo com o partido liderado por Rui Rio, o objetivo é possibilitar ao Parlamento "um adequado e regular acompanhamento institucional do processo de operacionalização da vacinação".

A 'task force' para a elaboração do plano de vacinação vai assegurar "aspetos determinantes da vacinação contra a covid-19, designadamente em matéria de estratégia de vacinação, de plano logístico, do processo informático de suporte e do plano de comunicação com a população", refere o requerimento.

Assim, os sociais-democratas pedem que Francisco Ramos se apresente mensalmente no Parlamento para fornecer informações sobre a evolução do trabalho desta ‘task force’, que tem um mandato de seis meses, e que no início de dezembro revelou a primeira versão do plano de vacinação, que está dividido em três fases em 2021.