Aprender com 2020 e acreditar em 2021

Este ano todo fomos postos à prova pelo improviso, pela impotência, pelo lastro que esta pandemia teve nas nossas vidas. Os pais e as famílias em teletrabalho repartindo salas, computadores e espaço que nunca tinham imaginado ser possível partilhar nas condições em que tivemos e conseguimos fazer. Foi o ano em que a crise sanitária testou os limites da capacidade de resistência do serviço nacional de saúde do País e pôs em evidência as suas fragilidades, em que os apoios a tudo e todos parecerem ser sempre escassos para o tamanho dos obstáculos. 2020 foi também o ano dos adiamentos de eventos culturais, desportivos, mas fundamentalmente familiares. Foi ano em que muitas empresas tiveram de reinventar os seus negócios e adaptar os canais de comunicação e a forma de vender.

Mas 2020 foi também o ano em que foi dado um passo tecnológico enorme utilizando ferramentas digitais que nos aproximaram e estreitaram distâncias e onde foram adotadas novas formas de comunicar algo há muito desejado. Foi o ano em que houve redução dos níveis de poluição fruto da redução da circulação de transportes e consumos. Foi e está a ser o ano em que muito do teletrabalho assumiu um papel preponderante em muitas empresas e organizações que se souberam adaptar às novas formas de trabalho acelerando tendências que já vinham ocorrendo, mas agora a uma velocidade mais rápida.

E 2021, será o ano da vacinação, sinal de esperança em que muitos desejarão fazer o que foi adiado, muitos querarão compensar o que não tiveram este ano e muitos também sonharão recuperar o que perderam neste ano. 2021 será um ano desafiante e desejado, mas é preciso não perder os ganhos que foram obtidos este ano ao nível dos avanços de adaptação tecnológica, redução da pegada ecológica e adoção de novas formas de trabalho e de teletrabalho.

Correu tudo bem? Não! Mas aprender com os momentos difíceis de ontem representará sempre ganhos no futuro de amanhã e o amanhã é 2021!! Bom ano!!!