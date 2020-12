Águeda não morre de pé

O cimento e o Betão tiram a luz aos mortos. Muitos deles são os nossos mortos; alguns deles são meus mortos. Os prédios cresceram em frente ao adro, do lado esquerdo do portão do cemitério que serviu tantas vezes de baliza aos nossos jogos infantis, com a outra baliza instalada junto ao cruzeiro e ao castanheiro enorme que dava castanhas, daquelas que nascem dentro de uma casca de ouriço. Ainda ninguém vive nestes edifícios sinistros, macabros. Os mortos esperam pelos seus novos vizinhos, vivos, para variar. O campo de futebol do Adro há muito que não tem meninos suados, de caras vermelhas e olhos brilhantes de alegria incontida. Ninguém mais chuta com força uma bola das que desciam irritantemente a Viela dos Padres, por ali abaixo até à casa do Nai ou à beira da Loja Camossa, obrigando o herói cavalar a correr atrás dela para devolvê-la à disputa. Há muito que o Largo António de Melo (Toy), pai de um escritor que Águeda resolveu ignorar como se não fosse um dos mais sensíveis poetas desta terra tantas vezes ingrata, Pedro Homem de Melo, passou a ser um parque de estacionamento e o castanheiro caiu, desmentindo Robert Frost, que dizia que as árvores morrem de pé. Não, não morrem: abatem-nas.

