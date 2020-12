Em defesa de Donald Trump

Um dia destes, num encontro com um amigo que não via há bastante tempo, a conversa recaiu muito rapidamente, não sei porquê, sobre política. “Mas tu não defendes o Trump, claro”, dizia-me ele. “O Trump é indefensável”. Mas será mesmo? Agora que oficialmente sai de cena – Joe Biden acaba de ser oficializado pelo Colégio Eleitoral como o 46.º Presidente dos EUA – não estou absolutamente certo disso. Vejamos. Aquando da sua surpreendente eleição em 2016, muitos tentaram convencer-nos de que, com Trump no poder, o mundo ia mergulhar num período de trevas. Não creio que foi isso que aconteceu. Ao contrário do que previam os arautos da desgraça, Trump não iniciou a Terceira Guerra Mundial. Numa região que parecia cada vez mais explosiva, o seu encontro com Kim Jong-un produziu resultados palpáveis; no Médio Oriente, esmagou a ameaça do Estado Islâmico; e a mudança da embaixada americana para Jerusalém não foi o rastilho que incendiou a região. Se Trump promoveu a guerra, foi na sua variante benigna da “guerra comercial”, que tanto quanto sei não provocou mortos nem feridos. No capítulo do ambiente, é verdade que Trump rasgou o Acordo de Paris, para combater as alterações climáticas – não devia tê-lo feito. Mas muitos dos que lhe apontam o dedo por isso não ousam dizer uma palavra sobre a China, que polui o dobro dos EUA (contribui com 30% da poluição mundial, contra 15% dos americanos) e provavelmente até têm a casa cheia de produtos chineses.