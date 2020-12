Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 506 óbitos por covid-19 no Reino Unido. Este número representa um aumento em relação a esta segunda-feira, quando foram registadas 232 vítimas mortais relacionadas com o vírus. Desde o início da pandemia já morreram 64.908 pesoas por covid-19 no país.

Tal como o número de vítimas mortais, o número de infeções diárias também registou um aumento esta terça-feira: Foram confirmados mais 18.450 novos casos do novo coronavírus no país, elevando o total acumulado de casos confirmados para 1.888.116.

Segundo as autoridades de saúde inglesas, 17.329 pessoas infetadas estão hospitalizadas, das quais 1.288 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.