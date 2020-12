A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP), deteve um homem, de 30 anos, por fortes indícios da prática de crime de violação, na forma consumada.

Em comunicado, esta terça-feira, a PJ revela que os factos ocorreram no passado mês de abril, no distrito de Lisboa, sendo a vítima uma mulher, de 46 anos, que “usualmente sobrevive em condições precárias na via pública”.

“O presumível autor aproveitou-se da condição e fragilidade da vítima, seduziu-a com a promessa de comida e um local para pernoitar, acabando por a obrigar, sob ameaça de uma arma branca, a suportar os atos sexuais de relevo”, explica a mesma nota.

O detido foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, após o qual ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.