Os bancos emprestaram 237 milhões de euros para a compra de carro em outubro, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Feitas as contas, dá uma média diária de 7,6 milhões de euros. O número de contratos superou a ‘barreira’ dos 16 mil. Este montante representa uma descida de 1,2% face ao verificado no mês anterior, segundo o supervisor da banca, o que corresponde a um total de 237 milhões de euros.

Na aquisição de veículos usados mostrou essa tendência de quebra face ao mês anterior (-4,3%) com a modalidade de locação financeira ou ALD (Aluguer de Longa Duração) a apresentar um crescimento significativo (16,4%). O montante associado à locação financeira ou ALD (Aluguer de Longa Duração) de veículos usados e à aquisição de veículos novos apresenta uma ligeira subida face ao mês de setembro (1,0% e 1,5%, respetivamente).

Para os fins pessoal e cartões e descoberto foram emprestados 206 milhões de euros e 91 milhões de euros, respetivamente. O maior número de contratos realizados verificou-se no segmento de cartões e descoberto, com mais de 64 mil.

Ao todo, as instituição financeiras concederam 538,53 milhões de euros. No entanto, este foi o montante mais baixo verificado desde agosto do presente ano, que correspondia a 504,37 milhões de euros, apresentando uma quebra de 26,8% face ao mesmo mês do ano passado.