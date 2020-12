A partir da meia-noite e até às 06h00 de quarta-feira, os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão sentir a força do vento, com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/hora).

Mencionados pelo IPMA, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga também estão sob alerta, devido à previsão de chuva persistente e forte entre a meia-noite e as 21h00 de quarta-feira. Guarda e Castelo Branco, além disso, pode nevar acima de 1.400/1.600 metros até ao meio-dia de hoje.

A forte agitação marítima vai fechar a navegação de nove barras e condicionar outras duas entre as 18h00 desta terça-feira e as 21h00 de quarta-feira. As barras marítimas fechadas são as seguintes: Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, Cascais e Ericeira. Esperam-se ondas de oeste/sudoeste que atinjam entre os 4 e 5 metros.

De acordo com a Marinha, as embarcações com comprimento a 30 e 35 metros estão condicionadas de entrar nas barras marítimas de Aveiro e Viana do Castelo.

Na segunda-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) avisou o agravamento das condições meteorológicas e da agitação marítima na costa oeste, no início do meio-dia de hoje até às 12h de quinta-feira.

A AMN recomenda o reforço da amarração e "vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas". É necessário evitar passeios junto ao mar e à orla costeira nas arribas e nas praias, e a "prática de atividades lúdicas" nas zonas expostas à agitação marítimas ou a "pesca lúdica".