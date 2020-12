Paulinho, vocalista da popular banda brasileira Roupa Nova, morreu, esta segunda-feira, aos 68 anos.

O músico tinha sido diagnosticado recentemente com covid-19 e encontrava-se internado na Unitade de Terapia Intensiva do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a recuperar de complicações ligadas ao novo coronavírus, às quais acabou por não resistir.

“As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos”, lê-se numa publicação na página de Facebook da banda brasileira.