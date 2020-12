O Presidente não é o operador do quando o telefone toca

A nervoseira tomou conta do país e qualquer assunto serve para fazer um drama nacional – e o Presidente parece dar corda ao papagaio. Vejamos o caso da morte bárbara do ucraniano por, supostamente, agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E escrevo supostamente, pois, apesar de todas as evidências, nenhum tribunal disse de sua justiça.

Que se saiba, Marcelo Rebelo de Sousa não é ministro nem chefe do Governo, logo se alguém tinha de pedir publicamente desculpa à família de Ihor Homeniuk seria alguém do Executivo. O Presidente deveria seguir esse exemplo, mas, como sabemos, todos estiveram a dormir para o problema durante nove meses. A pandemia assim o determinou. Mas querer fazer de um não telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa um caso político revela bem o estado em que estamos.

Só que o Presidente da República, que esteve muito bem na entrevista à SIC – se descontarmos os primeiros minutos relacionados com essa questão – comporta-se como alguém que está com problemas de consciência e este fim de semana fez saber que tinha feito duas chamadas telefónicas para demonstrar a sua solidariedade com duas famílias: a do polícia morto em Évora e com o cabo-verdiano que salvou um homem no Tejo que iria morrer afogado.

