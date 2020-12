Desde 4 de novembro, aquele dia sinistro em que os tanques soviéticos trituraram as ruas de Budapeste para porem um ponto final na rebelião estudantil que levou milhares e milhares de jovens para manifestações contra a excessiva influência da URSS na vida do seu país, a Hungria, que os jornais traziam diariamente notícias de um conflito que parecia não ter maneira de chegar ao fim.

De repente, 40 rapazes húngaros entraram em Portugal como refugiados políticos, fugidos à guerra. O Danúbio parecia vir desaguar no estuário do Tejo. Instalados em Oeiras, na Colónia de Férias Teutónio Pereira, alguns eram tão pequenos que surgiram acompanhados pelas mães. Era um reboliço. Sobretudo porque, na sua maioria, não traziam documentos. A Caritas revelava que cerca de 7 mil famílias portuguesas já se tinham oferecido para receber refugiados. Nos dias que se seguiam era esperado mais um grupo vindo de Budapeste, desta vez maioritariamente composto por raparigas.

Os moçoilos, no geral entre os 12 e os 15 anos, instalaram-se como vilões em casa de seus sogros. Estava bom de ver: o descaramento divino da adolescência leva a atitudes como essas. Rebeldes, excitados, vigorosos, franziram o nariz à primeira refeição portuguesa, que metia bifes com arroz e rissóis. Preferiam encher a pança de pão com manteiga e café com leite.

