A cozinha do 100 Maneiras, liderada Ljubomir Stanisic, conquistou uma estrela Michelin, uma distinção que reconhece "o trabalho de muitos anos" e que num ano "especialmente difícil" um “triplo significado”, disse, à agência Lusa, a mulher e assessora do chef, Mónica Franco.

"É uma conquista depois de um ano especialmente difícil, de carência, de luta, de fome. É um prémio que sabe a champanhe e caviar num ano de pão e água", afirmou.

A assessora fez questão de sublinhar que não se trata de "uma aquisição apenas" do chef, mas de uma equipa, que está agora “muito emocionada”. "Nenhum homem é uma ilha. Só juntos se fazem as coisas", acrescentou.

Recorde-se que que no início do mês, o chef, de origem bósnia, fez uma greve de fome, de quase uma semana, no âmbito do Movimento Sobreviver a Pão e Água, que pretendia ser recebido pelo Governo para debater soluções para o setor da restauração e similares, no contexto da pandemia de covid-19.