As autoridades de saúde francesas revelaram que morreram mais 372 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 58.282 o número de vítimas mortais contabilizado desde o início da epidemia no país.

O novo balanço dá ainda conta de que o total de casos é agora de 2.379.015, dos quais 3.063 foram confirmados nas últimas 24 horas.

Atualmente, encontram-se hospitalizados 25.481 doentes, dos quais 2.906 estão internados nos cuidados intensivos.