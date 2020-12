O deputado único e presidente do Chega, André Ventura, vai formalizar a sua candidatura à Presidência da República esta sexta-feira, dia 18, às 15h30 com a entrega das assinaturas, exigidas por lei, no Tribunal Constitucional, apurou o SOL.

Recorde-se que André Ventura foi o primeiro nome a entrar na corrida a Belém, em março passado. Mas só agora, com a entrega das assinaturas no TC é que a candidatura se torna oficial, sublinhe-se que o líder do Chega se antecipa assim ao prazo-limite, estabelecido pela Comissão Nacional de Eleições, que obriga à entrega das assinaturas 30 dias antes das eleições presidenciais, marcadas para 24 de janeiro de 2021.

Até ao momento, só João Ferreira, eurodeputado e candidato da CDU, é que já entregou, na quinta-feira passada, as assinaturas no Constitucional.

Os restantes candidatos à Presidência da República são o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, a eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias, o presidente do RIR – Reagir, Incluir, Reciclar, Vitorino Silva - conhecido por "Tino de Rans” -, o empresário Paulo Alves e Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pelo Iniciativa Liberal, que ainda não apresentou as assinaturas, mas que afirmou já ter mais do que as necessárias para o fazer.

Destaque ainda para o presidente do Partido Democrático Republicano, Bruno Fialho, que anunciou este sábado a retirada da candidatura no contexto da crise económica provocada pela pandemia.