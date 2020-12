Portugal registou esta segunda-feira mais 2.194 casos de contágio por covid-19 e 90 mortes associadas à doença – no que toca ao número de óbitos, é o quarto pior dia desde o início da pandemia. Por outro lado, o número de casos não era tão baixo há 55 dias.

O país já soma um total acumulado de infetados de 350.938 e 5649 vítimas mortais. O número diário de óbitos hoje registado só é superado pelo máximo de 98, no passado domingo, os 95 de sexta-feira e os 91 de 16 de novembro.

A região a registar mais mortes esta segunda-feira, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, é Lisboa e Vale do Tejo, com 32 óbitos devido ao novo vírus nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte, com mais 29, o Centro, com 24, o Alentejo, com três, e o Algarve, com dois. Em Portugal insular, hoje não houve mortes a registar por covid-19.

No que ao número de casos diz respeito, o Norte continua a ser a região mais afetada, com mais 936 casos de infeção. Depois, Lisboa e Vale do Tejo, com 777, o Centro, com 255, o Alentejo, com 101, o arquipélago dos Açores, com 62, o Algarve, com 39 e o arquipélago da Madeira, com 24.

Em relação ao dia anterior, que registou 4.044 infeções, o número de hoje, 2.194, representa uma diminuição significativa no número de casos. No entanto, normalmente, os números divulgados no arranque da semana costumam ser mais baixos, por serem feitos menos testes nos fins de semana.

Ainda assim, é de referir que desde 20 de outubro, uma terça-feira, Portugal não tinha um número diário de contágios tão baixo, quando houve 1.876 novos casos da doença.

A DGS divulgou ainda uma nova lista a dar conta da incidência cumulativa a 14 dias por concelho. No topo da lista, com o maior número de casos a 14 dias, surge Mondim de Basto, com 2.663, depois Marvão, com 2.097, Chaves, com 2.084 e Trofa, com 1.616.

Existem 71.012 casos ativos de covid-19 em Portugal, um decréscimo de 851 em relação a domingo.

Há, por esta altura, 3.254 infetados internados, mais 97 do que no domingo, dos quais 513 em unidades de cuidados intensivos, um número que se manteve de um dia para o outro. Por outro lado, recuperaram da doença, desde o início da pandemia, 274.277 pessoas, 2.955 nas últimas 24 horas.

Autoridades de saúde têm sob vigilância 76.723 contactos, mais 2.711 no último dia.