Têm sido quatro meses difíceis para Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona. O holandês rendeu Quique Setién no último verão, logo após a goleada histórica (8-2) sofrida pelo conjunto catalão às mãos do Bayern Munique na Liga dos Campeões; e desde esse momento que os blaugrana se têm apresentado aquém das expectativas. Se os resultados na Liga espanhola levantavam desconfiança, a derrota na jornada derradeira da atual Champions, frente à Juventus, fez disparar oficialmente o alarme de crise no clube. A instabilidade no balneário conheceu agora um novo capítulo, com Koeman a acusar um jogador de ser “bufo”. Além dos problemas dentro das quatro linhas, o técnico depara-se ainda com fugas de informação, tendo acusado um jogador de revelar episódios internos para a imprensa.

De acordo com o El País, o visado terá sido Riqui Puig: a situação terá acontecido ainda durante a pré-temporada e o médio de 21 anos terá sido repreendido perante os companheiros de equipa. Segundo a publicação espanhola, o castigo atribuído ao jogador na altura foi ficar ausente da lista de convocados para a jornada inaugural da liga espanhola, frente ao Elche, jogo que acabou por ser adiado – e ainda não foi entretanto disputado.

Ainda assim, Puig tem estado longe de ser opção para o técnico holandês, com o atleta espanhol a somar apenas um total de 77 minutos na época 2020/21. Além das três utilizações na Champions (74 minutos), foi apenas utilizado por uma vez na Liga vizinha, no encontro com o Getafe, em que esteve em campo só três minutos.

Mas esta não parece ser propriamente uma situação nova, já que Sétien e Ernesto Valverde, os dois antecessores de Koeman, também não colocavam o jovem como peça prioritária do plantel. Em 2019/20 realizou apenas 12 jogos, tendo feito a estreia na equipa principal dos catalães em 2018/19 (altura em que realizou três jogos). Pelo meio voltou para a equipa b do clube, onde alinhou, de resto, durante a sua formação.

Mas o problema está longe de começar e acabar no jovem de 21 anos, uma vez que a própria atitude de Koeman em relação ao sucedido provocou também ela divisão no plantel: se por um lado, alguns jogadores se colocaram ao lado do treinador – parte deles também por já terem chamado a atenção ao médio devido a outras atitudes questionáveis –, houve também quem criticasse Koeman por não agir de igual forma noutras situações idênticas.

Porém, Riqui Puig parece não ser o único na lista negra de Ronald Koeman. O espanhol AS dá conta de pelo menos mais quatro jogadores que estão “marcados” pelo holandês. O defesa central Samuel Umtiti (soma um jogo); os médios Carles Aleñà (quatro jogos) e Matheus Fernandes (um) e o lateral Júnior Firpo (seis) juntam-se assim a Puig na lista de jogadores dispensáveis na perspetiva do orientador.

Sorteio Liga dos Campeões Esta segunda-feira, o Barcelona vai ficar a conhecer o adversário nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O sorteio da primeira fase a eliminar realiza-se hoje e conta também com o FC Porto, única equipa portuguesa em prova. Tal como o Barcelona, também a equipa de Sérgio Conceição não se apresenta como cabeça-de-série após ter terminado em segundo lugar o Grupo C.

Assim, Bayern de Munique (vencedor do grupo A), Real Madrid (B), Liverpool (D), Chelsea (E), Borussia Dortmund (F), Juventus (G) ou Paris Saint-Germain (H) apresentam-se como os sete adversários que poderão calhar em sorte ao dragão.

De acordo com as regras da UEFA, o FC Porto só não poderá cruzar-se com o Manchester City, tendo em conta que os citizens fizeram parte do mesmo agrupamento que os azuis-e-brancos.

Já os blaugranas podem defrontar Bayern, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, PSG ou City: só não haverá hipótese de voltarem a defrontar, pelo menos para já, a Juve de CR7, que terminou como líder do Grupo G.

Ainda durante o dia de hoje realiza-se o sorteio da Liga Europa, que conta com Benfica e Sporting de Braga.

Águias e guerreiros também terminaram em 2.º lugar os respetivos grupos da segunda prova da UEFA e não serão cabeças de série no sorteio dos 16 avos de final.

Como tal, a equipa de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal têm como possíveis adversários os primeiros colocados dos grupos da Liga Europa, além dos quatro melhores terceiros colocados da Liga dos Campeões. São eles: Manchester United, Ajax, Shakhtar, Club Brugge, Roma, Arsenal, Villarreal, Dínamo Zagreb, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Nápoles, Leicester (hipótese apenas para o Benfica), Rangers (hipótese só para o Sp. Braga), AC Milan ou Tottenham.