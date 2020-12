Fim de semana de tropeções na Premier League e tudo igual no topo da tabela. Após a conclusão da 12.ª jornada, Tottenham e Liverpool continuam colados na liderança do campeonato, agora com 25 pontos cada. Este domingo, os spurs foram os primeiros a entrar em ação mas não conseguiram ir além de um empate (1-1) no dérbi londrino: no terreno do Crystal Palace, o Tottenham entrou mais forte e conseguiu inaugurar o marcador aos 23 minutos, através de Harry Kane, porém, a vantagem acabaria por ser desfeita por Schlupp, já nos últimos dez minutos do tempo regulamentar. Com o resultado, Mou e companhia deixavam a equipa de Jurgen Klopp com hipóteses de se isolar no primeiro posto da classificação. O brinde dos spurs foi, contudo, recusado, com os reds a fixarem o mesmo resultado, embora no terreno do Fulham. Aqui, o cenário foi precisamente o inverso: a equipa da casa marcou por Reid aos 25 minutos e só à entrada dos 80’ Salah conseguiu evitar danos ainda maiores, alcançando o 1-1 final através de grande penalidade.

O jogo não contou com Diogo Jota, que vai ficar afastado dos relvados entre as próximas seis a oito semanas. Klopp confirmou, ontem, que a lesão do internacional português é mais grave do que foi inicialmente diagnosticado. O extremo lesionou-se no joelho na quarta-feira, frente ao Midtjylland, e só deverá estar recuperado em fevereiro de 2021. Jota atravessava um grande momento, contando já 9 golos pelos reds.

Ainda em solo inglês, destaque para o empate no dérbi de Manchester. Num jogo sem entusiasmo, United e City terminaram o encontro como começou: 0-0. Com um ponto para cada, os red devils passaram a somar 20 pontos; enquanto os citizens registam 19 – ficam, assim, a cinco e quatro pontos dos líderes, respetivamente.

Real trava Atlético Madrid também teve dérbi quente no sábado, na 13.ª jornada da Liga espanhola, com o Real a levar a melhor sobre o Atlético (2-0), com golos de Casemiro e autogolo de Oblak. Os merengues tornaram-se assim a primeira equipa a derrotar o conjunto de Diego Simeone na prova – e mostraram também que atravessam a melhor fase da época. João Félix – que saiu aos 60 minutos visivelmente descontente – e companhia ocupam agora o 2.º lugar da Liga vizinha, com os mesmos 26 pontos que a Real Sociedad, que voltou para o topo da tabela após empatar com o Eibar (1-1). De notar, ainda assim que os colchoneros têm menos dois jogos disputados que a equipa orientada por Imanol Alguacil. Já a turma de Zidane subiu ao 3.º lugar, ficando a três pontos dos líderes (embora tenha menos um jogo que a Real Sociedad e mais um do que o vizinho Atlético).

Em Itália, nota para Cristiano Ronaldo. Na 11.ª jornada da prova transalpina, a Juventus venceu (1-3) em Génova, com bis do português. CR7 conta agora com 10 golos marcados em 7 jogos disputados na Serie A. O clube de Turim ocupa o terceiro posto, atrás de Milan e Inter.