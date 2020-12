Tecnologia na escola: alguém pensou nos efeitos colaterais?

Descobri um destes dias, para minha grande surpresa, que o meu filho de quatro anos, embora não saiba ler nem escrever, já tem direito a um endereço de email – cortesia, julgo eu, da Câmara Municipal cá da terra. É através desse endereço, por exemplo, que a creche envia para o encarregado de educação os avisos, documentação e pedidos relativos às atividades letivas.

Descobri um destes dias, para minha grande surpresa, que o meu filho de quatro anos, embora não saiba ler nem escrever, já tem direito a um endereço de email – cortesia, julgo eu, da Câmara Municipal cá da terra. É através desse endereço, por exemplo, que a creche envia para o encarregado de educação os avisos, documentação e pedidos relativos às atividades letivas. Já para o nosso filho mais velho, de onze anos, tivemos de comprar um telemóvel ou tablet que pudesse utilizar durante as aulas. Em casa, por sua vez, é cada vez mais o tempo que ele passa à frente do computador a fazer trabalhos escolares – e não só, claro, porque depois vêm outras coisas por arrasto. Resumindo: antigamente eram os colegas mais precoces ou mais abonados a fazerem pressão sobre os pais para porem tecnologia nas mãos dos filhos, agora é o próprio sistema de ensino, desde muito cedo, a impor a aquisição desses meios. Compreendo muito bem os que consideram que temos de adaptar-nos aos tempos modernos. Reconheço que os meios tecnológicos podem ser ferramentas de aprendizagem poderosas e que a chamada “iliteracia digital” possa ser um entrave na vida de um cidadão do século XXI. Mas, tal como a televisão, também podem ser ferramentas poderosas de deseducação.