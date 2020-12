O secretário de Estado da Juventude e Desporto afirmou ontem que Portugal ainda está longe de alcançar o objetivo da igualdade de género no desporto, mas considerou que o país tem desenvolvido várias esforços nesse sentido.

«É urgente reconhecer os problemas para depois podermos procurar soluções», afirmou João Paulo Rebelo na abertura do Fórum ALL IN - Rumo à Igualdade de Género no Desporto, durante o qual foi apresentado um estudo que mostra que em Portugal as mulheres representam apenas um terço dos desportistas federados e que as atividades de treinador e a liderança no movimento desportivo são também dominadas por homens.