Portugal registou este sábado mais 88 mortes por covid-19 e 4.413 novos casos de infeção. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) o país soma agora um total acumulado de 344.700 infetados, dos quais 5.461 acabaram por morrer.

Dos 88 óbitos das últimas 24 horas, 38 ocorreram na região Norte, 26 em Lisboa e Vale do Tejo, 21 no Centro e três no Alentejo. O boletim revela ainda que morreu a primeira pessoa entre os 10 e os 19 anos devido à doença no país. Trata-se de uma vítima do sexo feminino. Até então, desde o início da pandemia, tinha morrido em Portugal apenas uma pessoa com menos de 20 anos — um bebé com quatro meses.

À semelhança do número de mortes, também na região Norte foram diagnosticados a maior parte dos novos casos, com 2.078 novos diagnósticos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1.347 infetados, o Centro com mais 738, o Alentejo com 130 e o Algarve com 62. No arquipélago dos Açores foram diagnosticados 31 novos casos e no da Madeira 27.

O número de internados devido à doença voltou a baixar e é agora de 3.093, menos 137 face ao último balanço. Destes, 503 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos quatro do que ontem.

Por outro lado, hoje recuperaram 4.805 pessoas, elevando o total de curados desde o início da pandemia para 268.453.

Estão ativos em Portugal 70.786 casos da doença e as autoridades de saúde têm 73.977 contactos sob vigilância.