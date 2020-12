O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, está em isolamento profilático, depois ter mantido contacto com o líder da JP, diagnosticado com a covid-19.

Francisco Rodrigues dos Santos esteve com o líder da JP, após a missa de homenagem a Adelino Amaro da Costa e Francisco Sa Carneiro na passada sexta-feira. Por indicação das autoridades de saúde, o líder do CDS deverá fazer um teste de rastreio ao novo coronavírus no décimo dia após o contacto com o colega de partido, apurou o i.