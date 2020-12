O Governo confirmou, esta quarta-feira, que quer subir em 30 euros o salário mínimo nacional no próximo ano. O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no final da reunião entre o Executivo e parceiros sociais.

O aumento de 4,7% traduz-se em 665 euros brutos por mês. O salário mínimo está atualmente nos 635 euros.

Recorde-se que o Governo avançou, na proposta de Orçamento do Estado para 2021, para um aumento de 23,75 euros, mas a ministra do Trabalho já tinha mostrado disponibilidade para ir mais longe, arredondando para 30 euros.

No final de setembro, o Executivo socialista tinha ouvido os parceiros sociais sobre o aumento do salário mínimo nacional e adiantou que a subida para 2021 teria de ser inferior à deste ano (35 euros).

A medida abrange 742 mil pessoas, 13% do total de trabalhadores em Portugal e o objetivo é atingir os 750 euros em 2023.