O coro do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), anteriormente Hospital Amadora-Sintra, constituído por vários profissionais de saúde, decidiu lançar uma música de Natal como “uma homenagem descontraída e divertida” para dar força àqueles que têm “combatido de forma incansável a pandemia COVID-19”, explica aquela instituição em comunicado.

“Sem nunca prescindir do equipamento de proteção completo, da máscara cirúrgica ou do álcool-gel, o Coro do HFF, constituído por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares de saúde, assistentes sociais, administrativos, gestores, seguranças, e ex-colaboradores, decidiu 'viralizar' a música 'Natal no Hospital', uma adaptação do hit 'All I Want for Christmas is You!', de Mariah Carey", diz a nota.

“É natal no Hospital, mais parece o Carnaval. Cá andamos mascarados, todos meio atarantados”, começa a música a brincar desde logo com os novos ‘acessórios’ imprescindíveis para o combate à covid-19 mas a que os portugueses não estavam anteriormente habituados. A letra faz ainda referência às prendas de Natal, dizendo que “lá se foram as meinhas das avós e tiazinhas”, pois agora “quando as prendas for abrir”, “máscaras vou descobrir”. Os profissionais fazem ainda dois apelos ao Pai Natal: “Querido Pai Natal, leva a covid do Hospital” e pedem “presentes pró Hospital”, terminam.

De forma a respeitar as medidas de segurança o coro do HFF, que existe desde 2018, fez a gravação da música através do Zoom, que serve agora também para os ensaios semanais.

No vídeo, os profissionais de saúde mostram algumas imagens dos bastidores dos hospitais com os fatos de proteção contra a covid-19, ou aparecem com um chapéu de Pai Natal, a barba branca foi substituída este ano pela máscara de cada um. As gravações foram feitas “de acordo com as normas do 'Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência Anti-Microbiana' do HFF, e em estrito cumprimento das orientações da Direção Geral da Saúde”, garante o comunicado.

O melhor é mesmo espreitar o vídeo e a letra: