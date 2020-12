Seis distritos de Portugal continental vão estar esta quarta e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso amarelo entre as 21h00 de hoje e as 06h00 de quinta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte.

Segundo o IPMA, esta quarta-feira são esperados períodos de chuva, em especial na região Sul, tornando-se persistente no Norte e Centro a partir do final da tarde, bem como vento por vezes forte nas terras altas, aumentando de intensidade no Norte e Centro a partir do final da tarde. Está ainda prevista uma descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 0 graus, na Guarda e em Bragança, e os 10, em Lisboa. As máximas vão variar entre os 07 graus, na Guarda, e os 18 graus, em Faro.