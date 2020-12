A Coca-Cola, Pepsi e Nestlé, marcas cujos produtos consumimos tão recorrentemente, foram nomeadas as maiores responsáveis por poluição com plásticos pelo terceiro ano consecutivo, no relatório da Break Free From Plastic (BFFP). “Apesar de táticas de marketing inteligentes e vagas metas de ‘sustentabilidade’, as mesmas empresas continuam a entrar na nossa lista ano após ano”, referiu a organização, que recolheu e inventariou resíduos um pouco por todo o planeta.

O objetivo da campanha anual é “virar o foco de volta para as empresas que são responsáveis por criar o problema em primeiro lugar”, lê-se no relatório da BFFP. “E dar-nos poder para exigir que parem de produzir plásticos de uso único desnecessários”. Portugal não foi exceção, mas no top português estão marcas diferentes. Na limpeza conduzida em setembro na Lagoa de Albufeira, por 50 voluntários de 18 organizações ambientalistas, o que mais se encontrou foram resíduos com as marcas Olá, Superbock, Sagres, Argus, Continente e Bic.

“Há muitas formas de fazer pressão para mudar. Há uma parte que é nossa responsabilidade, com o consumo, ou participando em limpezas de praia. Mas também há uma parte grande que é responsabilidade do design das embalagens pelas empresas – já há muitas opções de ecodesign”, salienta Ana Salcedo, da Zero Waste Lab, que coordenou a recolha da BFFP em Portugal e nota um interesse cada vez maior pelo tema.

