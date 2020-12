O V-day da pandemia

As imagens da senhora Margaret Keenan a receber a vacina da covid-19 correram ontem o mundo. Como na chegada do homem à Lua (em que pensei ao receber os primeiros pushes para ver o acontecimento), ali estava aquela nonagenária a receber a vacina, a primeira a pousar no mar da tranquilidade da pandemia. O Reino Unido, que nas últimas semanas se tem mostrado empenhado em dominar a corrida às vacinas, esquivando-se a críticas por ter usado um mecanismo de emergência de aprovação de medicamentos, não hesitou em falar de um novo V-day e quis a coincidência ou um plano minucioso de comunicação (ou ambos) que o segundo homem a receber a vacina fosse um octogenário de nome William Shakespeare. Mais britânico e teatral era impossível. Não têm faltado alertas de que é cedo para triunfalismos e que até se perceber a proteção conferida pela vacina nos mais velhos e estarem vacinados pelo menos os grupos de risco será precoce baixar a guarda, e a história deste ano e destes dias far-se-á mais tarde. Rússia ou China também já começaram a vacinação e pouco se sabe sobre as inoculações experimentais e os seus protagonistas. Mas ontem sentimos nas nossas casas que ser uma senhora de 90 anos, uma avó com as suas calças de casa e T-shirt de Natal, a primeira a ser vacinada com a vacina que há de chegar cá trouxe, em particular aos mais velhos, o ânimo de que esta crise há de acabar.

