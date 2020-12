O antigo presidente do Governo dos Açores Vasco Cordeiro foi, esta terça-feira, eleito novo líder parlamentar dos socialistas na Assembleia Legislativa Regional. A informação foi avançada pelo partido, que escreveu que "a nova direção do Grupo Parlamentar do PS/Açores foi eleita por unanimidade, em voto secreto", esclarecendo que Andreia Cardoso - eleita pela Ilha Terceira -, Sandra Dias Faria - eleita pela Ilha de São Miguel - e Miguel Costa - eleito pela Ilha do Pico - "são os vice-presidentes da lista escolhida, esta terça-feira, pelos 25 deputados que venceram as eleições do passado mês de outubro, em que o PS/Açores obteve a maioria dos votos (41%) dos Açorianos", é possível ler num comunicado publicado no seu site oficial.

O Presidente do Grupo Parlamentar do PS/Açores reiterou as prioridades para a nova legislatura, destacando que, juntamente com a equipa, pretende "garantir as respostas necessárias para o combate mais urgente à pandemia provocada pela Covid-19, mas também (...) assegurar a recuperação sustentada da economia, sem abdicar da defesa intransigente do emprego e dos rendimentos das famílias, principalmente dos mais afetados pelos efeitos económicos e sociais da pandemia”.

Recorde-se que, em 24 de novembro, o novo Governo dos Açores, que integra PSD, CDS-PP e PPM e é presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, tomou posse perante a Assembleia Legislativa da região. O PS perdeu em outubro a maioria absoluta que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

O anterior líder parlamentar do PS no parlamento dos Açores era Francisco César.Entre quarta-feira e sexta-feira o parlamento açoriano debate e vota o Programa do novo executivo.