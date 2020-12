A votação decorreu na terça-feira de tarde, numa reunião do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), que colocou Pedro Marques, antigo Ministro do Planeamento português, no lugar de vice-presidente.

O grupo, a que pertence o Partido Socialista, tinha ficado sem vice-presidente em outubro deste ano, após a saída da maltesa Miriam Dallí. Agora, Pedro Marques ocupará o lugar que, na legislatura anterior, ocupara a também socialista Maria João Rodrigues.

Pedro Marques já reagiu à notícia, referindo, em comunicado enviado às redações, que já teve “a oportunidade de agradecer aos meus camaradas do grupo S&D a confiança que depositaram em mim”. “Esta eleição é, evidentemente, importante para mim e para delegação do PS no Parlamento Europeu. É mais uma demonstração do trabalho que aqui desenvolvemos. Pela minha parte garantirei, como sempre, um trabalho constante e sem qualquer esmorecimento, que contribua para uma cada vez maior influência das políticas S&D no Parlamento Europeu”, referiu.