As novas medidas impostas pelo Governo – como o recolher obrigatório e o confinamento aos fins de semana – estão a gerar o “pânico” nas empresas organizadoras e profissionais de eventos em Portugal, que poderão ter quebras de 70% face a 2019 (o correspondente a uma quebra de 700 mil euros em vendas não realizadas). As conclusões são de um estudo da plataforma de contratação de serviços locais Fixando, que analisou o setor e consultou os profissionais.



Segundo o relatório, a adaptação digital “seria uma das soluções mas já não seria suficiente para compensar as perdas”, quando comparadas com 2019. A Fixando alerta que caso não exista sequer esta adaptação o setor “entra mesmo em falência”. O estudo recorda que “o setor está a viver a fase onde encontrava a sua grande fonte de rendimento, graças ao Natal mas também graças às festas de empresas e amigos”.

Profissionais reinventam-se. A Fixando ouviu várias experiências pessoais para chegar a conclusões sobre a crise que afeta o setor. Bruno Leite, da empresa Mr. Milk - Eventos e Publicidade, realizava, neste período do ano, múltiplos eventos ligados ao Natal, nomeadamente espetáculos para crianças. Este ano, o profissional ligado ao setor dos eventos admite as dificuldades: “Estamos a sentir uma grande quebra acentuada de 90% na nossa área em termos de contratação de serviços. Contamos que em dezembro haja alguns serviços, embora não sejam suficientes para aguentar a nossa empresa por muito mais tempo”. Pese o atual cenário, Bruno Leite acredita “que haja esperança”, graças ao espírito inventivo que tem vindo a ser demonstrado por muitos deste profissionais.

É o caso de Telmo Melo, mágico há 19 anos, e outro dos afetados pelo atual contexto. O ilusionista não conta, para já, com qualquer evento agendado para a época natalícia, mas já encontrou uma solução que permitirá, à partida, mitigar as perdas. “Realizar definitivamente eventos online é a solução que encontro para garantir a continuidade do negócio”, refere para este estudo.