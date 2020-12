A família da cantora Sara Carreira, que morreu este sábado, num acidente de viação, agradeceu esta terça-feira as mensagens que lhes têm chegado e informou que as cerimónias fúnebres são restritas à família e amigos, apelando à compreensão e respeito pela decisão.

"Pedimos a todos, sobretudo à comunicação social, que compreendam e respeitem a nossa decisão de realizar a despedida da nossa Sara na intimidade e reserva que necessitamos, não sendo assim as cerimónias abertas ao público, que tanto respeitamos e tanto carinho nos têm demonstrado", refere a família, num comunicado citado pela agência Lusa.

Segundo a agência noticiosa, a família agradece ainda "do fundo do coração" o amor e a saudade "que enchem as mensagens" que lhes têm chegado, mas pede respeito pelas cerimónias fúnebres da jovem, que começam esta terça-feira com o velório e estendem-se até quarta-feira, dia em que deverá ter lugar o funeral.