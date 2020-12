A despeito de serem dois velhos fidalgos do futebol da Europa, presentes nas competições da UEFA desde o seu início, e mesmo antes de elas existirem, frequentadores de taças continentais como a Taça Latina e a Copa Mitropa, foi preciso esperar até ao início da década de 70, e precisamente até à época de 1970-71, para que Juventus e Barcelona fossem colocados frente a frente, tal como hoje se repete, em Camp Nou, pelas 20h00 de Lisboa, no último jogo do grupo G da Liga dos Campeões.

O facto é que este confronto, que nos tempos que correm já pode ser classificado como clássico das provas europeias – 14 jogos no total –, demorou a impor-se no calendário. Nessa tal época de 1970-71, Barça e Juve encontraram-se para a Taça UEFA, segunda eliminatória. Se todos esperavam uma estreia marcada pelo equilíbrio, cedo puderam tirar os cavalinhos da chuva.

