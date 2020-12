Um salsifré tomou conta daquela noite calma, no Tejo. Sábado, domingo quase já, os postos de comunicações radiotelefónicos começaram a receber pedidos de auxílio do capitão do cargueiro sueco Tunísia, que saíra da barra umas horas antes com destino a Marrocos. De um momento para o outro, vira-se metido em sarilhos quando procurava dar ordens para a sala das máquinas. As suas diretivas eram ignoradas e o Tunísia corria o sério risco de encalhar.

Motim a bordo! Um fulano jugoslavo, de nome Marijan Kolobaric, de 28 anos, que ocupava o posto de azeitador, atirou-se ao primeiro-maquinista brandindo um facalhão colossal. Um medo-pânico tomou conta da tripulação que assistia a este ato tresloucado. Alvoroço completo, já com o capitão presente. Azar o seu: Kolobaric resolveu dirigir a sua fúria contra ele. Correu na sua direção de arma em punho, obrigando-o a esconder-se num compartimento de arrumos.

A ordem de regressar a Lisboa chegou finalmente.

