O despacho do Ministério da Administração Interna (MAI) a autorizar o recrutamento de candidatos para os cursos de formação de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) caiu como uma bomba entre a classe policial logo no dia em que foi divulgado, na sexta-feira, e continua a preocupar os dirigentes sindicais.

O objetivo do ministro da tutela, Eduardo Cabrita, é claro: recrutar 803 candidatos para a frequência do curso de formação de agentes – depois de este ano terem ficado por preencher 207 vagas – e determinar a abertura imediata da nova reserva de recrutamento visando a admissão de 1200 candidatos para cursos a iniciar em 2021. Mas as orientações propostas nesse despacho estão a gerar polémica, sendo indicada a “elevação do recrutamento de candidatos femininos de 14% em 2020 para 20%” e que seja privilegiado “o recrutamento de candidatos oriundos de áreas de jurisdição territorial da PSP”. Além disso, diz ainda que deverão ser privilegiados candidatos “representativos da diversidade de contextos sociais e culturais em que atua a PSP”. Ao i, o vice-presidente da Organização Sindical dos Polícias (OSP/PSP), Jorge Rufino, exigiu a rápida alteração do documento, dizendo tratar-se de um despacho inconstitucional.