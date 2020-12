No próximo fim de semana deixa de haver restrições à circulação da parte da tarde na maioria dos concelhos da Grande Lisboa, sendo a primeira zona com elevada densidade populacional a ter um alívio de medidas nesta segunda vaga da epidemia – no grande Porto, a maioria dos concelhos continua dentro dos patamares de maior risco sujeitos a medidas mais apertadas. Apesar de os concelhos da Amadora, Oeiras, Cascais, Sintra, Odivelas e Vila Franca de Xira terem deixado de estar no nível de contágio muito elevado, quando se verificam nos 14 dias anteriores mais de 480 novos casos por 100 mil habitantes, a informação por concelho disponibilizada esta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde mostra que o nível de contágio na semana passada permanecia muito próximo desse patamar em alguns dos concelhos que agora vão aliviar medidas e que sendo dos mais populosos do país têm mais casos de covid-19 do que outros concelhos mais pequenos que se mantêm com restrições. Nos últimos 14 dias, registaram um total de mais de 5 mil novos casos.

Na Amadora o balanço fica mesmo resvés: o concelho registou 477 casos por 100 mil habitantes no período entre 19 de novembro e 2 de dezembro, revelam os dados da DGS, que o i analisou.

