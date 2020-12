Um Marcelo mais parecido com Cavaco

Marcelo Rebelo de Sousa tentou durante algum tempo alimentar a incerteza acerca da sua recandidatura à Presidência – mas sem grande sucesso, diga-se. Ontem confirmou aquilo que todos sabíamos: que concorre a mais um mandato em Belém. No discurso do anúncio, o Presidente justificou a decisão com o contexto da pandemia e da crise económica que o país atravessa. “Sou candidato à Presidência da República: porque temos uma pandemia para enfrentar, porque temos uma crise económica e social para vencer”, disse. É verdade que, no contexto atual, os portugueses não compreenderiam nem perdoariam uma “deserção” do mais alto responsável do Estado. Mas, com ou sem pandemia, com ou sem crise, com ou sem dificuldades no horizonte, Marcelo não poderia ter feito outra coisa. Ainda que tudo estivesse a correr às mil maravilhas o Presidente teria de se recandidatar na mesma, pela simples razão de que não existe outro candidato credível, outro candidato em quem a esmagadora maioria dos portugueses confie.

