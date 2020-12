Desde o início da epidemia em Portugal morreram já mais de 5 mil pessoas infetadas com o coronavírus, uma linha atingida este domingo, dia em que se registaram mais 78 mortes no espaço de 24 horas. O balanço feito ontem mostra que a maioria das vítimas tinha mais de 80 anos. Desde o início de outubro morreram 3064 pessoas no país infetadas com o Sars-Cov-2, numa segunda vaga com aumento mais acentuado das infeções que em dois meses e uma semana causou já quase o triplo das mortes do que a primeira de covid-19 na primavera. Até 4 de maio, quando o país começou a desconfinar depois de quase dois meses de estado de emergência, a covid-19 fora associada a 1063 mortes. No final de setembro, mês em que se registaram 153 mortes associadas à covid-19, a epidemia tinha um balanço de 1977 vítimas mortais. As infeções viriam a disparar, também entre os mais idosos, e o número de vítimas mortais agravou-se substancialmente semana após semana a partir de outubro. O dia com mais mortes foi o dia 15 de novembro, também o dia com mais mortes desde o início do ano no país. Morreram 447 pessoas em Portugal nesse domingo, 91 infetadas com o novo vírus, um quinto das mortes registadas no país.

Apesar do abrandamento das infeções, em especial na região Norte, do número elevado de vítimas mortais e do aumento de recuperados – 2788 “altas” em 24 horas, entre doentes internados e a recuperar em casa – este domingo voltou a verificar-se uma subida acentuada nas hospitalizações, tendo sido atingido um novo recorde nos hospitais – 3367 doentes infetados com covid-19 internados, 513 em cuidados intensivos, onde a pressão tem estabilizado. São ainda mais do dobro do máximo de 1302 internamentos registado em abril.