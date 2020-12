Itália registou 13.720 novos casos de covid-19 e 528 mortes nas últimas 24 horas.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde italiano esta segunda-feira elevam assim para 1.728.878 o total de infeções acumuladas no país desde o início da pandemia e para 60.606 o número de óbitos.

À semelhança dos últimos dias, Veneto foi a região que registou mais casos em 24 horas, com 2.550 novos casos confirmados, enquanto as restantes zonas de Itália apresentam números abaixo das 2.000 novas infeções por dia. Segue-se a região Emilia-Romagna, com 1.891 novos casos, a Lombardia, com 1.562, e Lazio, com 1.372.