Portugal poderá estar “disponível para soluções alternativas” ao bloqueio da Hungria e Polónia no Fundo da Recuperação e Orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo, no entanto, espera que seja alcançado um acordo com vista a evitar uma “solução pior”. A garantia foi dada por Augusto Santos Silva, numa conferência de imprensa em Bruxelas. “Portugal está disponível para soluções alternativas, se esta solução [acordo entre todos os Estados-membros da UE] não for possível, mas é muito importante que esta seja possível”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Em causa está a rejeição dos dois países em relação ao desembolso da ajuda europeia ao respeito pelo Estado de direito, considerando que é arbitrário e, em protesto, recusam-se a ratificar o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e os 750 mil milhões para relançar a economia.

Questionado sobre a possibilidade de a UE avançar com o Fundo de Recuperação a 25 - sem Hungria e Polónia, os dois Estados-membros que estão a bloquear o processo por discordarem da condicionalidade ao respeito pelo Estado de direito -, o chefe da diplomacia portuguesa disse que “qualquer outra solução [que não um acordo a 27] é pior”, embora reconheça existirem “várias soluções possíveis”.

Para Santos Silva não há dúvidas: “Todos queremos uma solução que garanta uma entrada no terreno, uma passagem à fase de concretização mais rápida, e essa é a solução a que os líderes europeus chegaram em julho e, segundo a qual, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram em novembro passado. E, portanto, entendemos que a melhor solução é aquela a que chegámos, depois de um processo negocial muito difícil e complexo, no Conselho de julho e essa é a solução que deve ser posta em prática”.

E vais mais longe ao garantir que é “muito, muito urgente” avançar com a resposta europeia à crise gerada pela pandemia. “A recuperação da economia urgente necessita, como pão para a boca, que o Quadro Financeiro Plurianual e os seus programas estejam no terreno já no início do próximo ano e que os planos nacionais de reformas e investimento, que beneficiarão dos fundos destinados à recuperação, sejam negociados com a Comissão Europeia e aprovados pelo Conselho ao longo do primeiro semestre de 2021”, acrescentando que “tudo o que não for cumprir este ‘timing’ trará prejuízos para a recuperação económica europeia”.

Já em relação sobre eventuais prazos, o governante adiantou que “a experiência mostra que é preciso ser prudente quando se fala em limites no processo de decisão europeu”.

Recorde-se que, na semana passada, durante uma deslocação a Bruxelas, o primeiro-ministro português garantiu que “não há plano B que não seja aprovar o próximo Quadro Financeiro Plurianual e o Mecanismo de Recuperação e Resiliência no próximo Conselho Europeu”, e António Costa até se manifestou “disponível para ficar mais uns dias” na capital europeia se fosse necessário.