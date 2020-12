A informação de que o atual Presidente da República anunciaria hoje a sua recandidatura foi avançada pelo jornal i esta segunda-feira, contudo o local do anúncio estava ainda por revelar, sabendo-se apenas que Marcelo Rebelo de Sousa gostaria que fosse numa livraria. Afinal, o local escolhido foi a Versailles em Belém, zona que também acolheu a sede de campanha há cinco anos.

A apresentação vai ser transmitida em direto vídeo que pode ser visto aqui. Devido às limitações em vigor, a declaração só poderá ser acompanhada no interior por dois repórteres de imagem vídeo, não estando previsto período para perguntas e respostas.

Sublinhe-se que Marcelo adiou o mais possível o anúncio da sua recandidatura à Presidência da República e, na semana passada, na sequência da divulgação, também pelo i, de que já tinha uma equipa liderada pelo ex-secretário-geral do PSD, Matos Rosa, a recolher assinaturas para a sua recandidatura, veio esclarecer que só anunciaria a sua decisão após falar à Nação sobre a renovação do estado de emergência e após o anúncio pelo Governo das medidas que vigorarão durante o Natal e a Passagem do Ano.

Um esclarecimento que foi tornado público este sábado. Ainda assim, já tinha admitido ter recebido várias pressões de diversa natureza nas últimas semanas, desde a recolha de assinaturas e envio de cartas.