A CGTP iniciou esta segunda-feira uma semana de luta, sob o lema “Ação e Luta em todos os setores” e inclui plenários em empresas e concentrações em todos os setores de atividade. No primeiro dia da iniciativa da Intersindical realizaram-se sobretudo, plenários em várias empresas do setor da indústria. Para os hipermercados e supermercados está em cima da mesa ações de denúncia e contactos com os trabalhadores, nomeadamente em estabelecimentos Auchan e Lidl, em Lisboa e Porto.

De quarta até sexta-feira, vão realizar-se “muitos plenários, alguns coincidindo com greves parciais, e várias concentrações” que têm a ver com processos reivindicativos, situações de precariedade e despedimentos coletivos, que estão a ser acompanhados por estruturas sindicais da CGTP.

O aumento dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores, o aumento das pensões, a fixação do salário mínimo nacional nos 850 euros a curto prazo, o combate à precariedade, a valorização das carreiras e profissões, a exigência do cumprimento e da reposição de direitos, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, a reposição da idade legal de reforma nos 65 anos, são as principais reivindicações da CGTP.