O Tottenham de José Mourinho continua a todo o gás na Premier League e, este domingo, voou para mais uma vitória graças à dupla do costume. Na receção ao Arsenal, na jornada 11, os spurs venceram, por 2-0, com golaços de Son e Harry Kane – o sul-coreano chegou aos 10 golos na Liga; enquanto o inglês, recordista de assistências (10), marcou pela 8.ª vez. Esta foi a terceira semana consecutiva que a equipa de Mou protagonizou o duelo principal da Liga inglesa, tendo antes empatado com o_Chelsea (0-0) e vencido o Man. City (2-0), nas jornadas 10 e 9, respetivamente. Pelo meio o clube londrino conseguiu também o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, após ter empatado a três bolas na Áustria, frente ao Lask Linz, na quinta e penúltima jornada da fase de grupos da competição. O treinador português encontra-se a fazer um início de época quase perfeito, já que na competição caseira apenas perdeu por uma vez. A única derrota do Tottenham na Premier League aconteceu logo na primeira ronda, a 13 de setembro, frente ao Everton. Aliás, desde essa altura, os spurs apenas perderam mais uma vez, desta feita ante o Antuérpia, na segunda jornada da prova da UEFA. Na Liga inglesa, Mou e companhia registam ainda outros dois empates: além do nulo em Stamford Bridge, frente aos blues de Lampard; o Tottenham empatou com o West Ham (3-3) e Newcastle (1-1), nas jornadas cinco e três. Em setembro, a equipa londrina tinha já afastado o Chelsea na quarta eliminatória da Taça da Liga ao vencer nos penáltis, após empate (1-1) no final do tempo regulamentar.

Com 24 pontos (sete vitórias, três empates e uma derrota), o_Tottenham divide a liderança da Premier League com o Liverpool – durante a noite de ontem, o campeão inglês venceu o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

O Tottenham vai até Anfield na 13.ª jornada da prova, mas antes os spurs medem forças com o Crystal Palace. Já os reds de Jurgen Klopp defrontam o Fulham ainda antes deste duelo.

Logo atrás dos líderes surge o Chelsea, que fecha o pódio da Liga com 22 pontos, após triunfo claro (3-1) sobre o recém-promovido Leeds United.

Atlético: nova ronda, novo triunfo

Em Espanha não há quem consiga travar o Atlético de Madrid, pelo menos para já. Os colchoneros bateram (2-0) o Valladolid na jornada 12, com golos de Lemar (56 minutos) e Marcos Llorente (72’). Eleito o melhor jogador da Liga espanhola no mês de novembro, João Félix foi lançado a campo aos 57 minutos; enquanto o ex-Benfica Jota foi titular nos visitantes. O clube da capital espanhola continua invicto, com 8 vitórias e dois empates nas 10 jornadas já disputadas. Na Liga vizinha, destaque também para o Barcelona, que perdeu (2-1) na deslocação a Cádiz (a quarta derrota na La Liga). Com dez jornadas cumpridas, os blaugranas ocupam o 9.º lugar na tabela, com 12 pontos de desvantagem em relação ao conjunto de Diego Simeone.