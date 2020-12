Um vírus com um estigma comparável à lepra

Quando os sinais exteriores não são evidentes, como tosse ou constipação, é natural, infelizmente, que muita gente se esconda e não diga que está contaminada.

Há dias estava no centro do país e alguém da terra confessava-me: “Há lares aqui que escondem os infetados com covid e dizem aos familiares que se denunciarem a situação vai ser o caos, pois não há lugar para onde possa ir quem está doente”. Calculo que o desabafo fosse em relação à proximidade, pois até hoje, que se saiba, ninguém deixou de ser tratado nos hospitais – mais longe ou mais perto da área de residência.

A afirmação é bastante chocante, mas quantas não serão as pessoas que escondem que estão contaminadas para não serem ostracizadas?

Quantos imigrantes não se fecham em copas com medo de perder o emprego e a própria casa ou quarto que alugaram?

Quando os sinais exteriores não são evidentes, como tosse ou constipação, é natural, infelizmente, que muita gente se esconda e não diga que está contaminada.

E quantos patrões também não optam pelo silêncio com medo de que o seu negócio seja encerrado?

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.