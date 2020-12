Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar hoje em Lisboa, ao final da sua tarde, a sua recandidatura à Presidência da República, apurou o jornal i. O i tinha avançado que a sua recandidatura ia ser lançada ontem, mas foi adiada por 24 horas.

Marcelo adiou o mais possível o anúncio da sua recandidatura à Presidência da República e, na semana passada, na sequência da divulgação, também pelo i, de que já tinha uma equipa liderada pelo ex-secretário-geral do PSD, Matos Rosa, a recolher assinaturas para a sua recandidatura, veio esclarecer que só anunciaria a sua decisão após falar à Nação sobre a renovação do estado de emergência e após o anúncio pelo Governo das medidas que vigorarão durante o Natal e a Passagem do Ano.

