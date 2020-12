O Benfica recebeu e venceu o Paços de Ferreira este domingo, em partida da jornada 9 da Liga portuguesa.

A equipa de Pepa inaugurou o marcador aos 24 minutos, por Oleg Reabciuk. Só na segunda metade, os encarnados conseguiram igualar o encontro, por Rafa Silva (58'), com Luca Waldschmidt (90+4') a garantir o triunfo por 2-1 no último suspiro do jogo. O alemão carimbou a reviravolta após cruzamento de Gabriel. Waldschmidt tinha sido lançado a campo apenas aos 59 minutos para o lugar de Éverton Cebolinha.

Com este resultado, as águias isolaram-se no segundo lugar da I Liga, com 21 pontos, a dois do líder Sporting. Os leões derraparam diante do Famalicão, registando um empate a duas bolas. Ainda assim, a equipa de Rúben Amorim é a única que ainda não foi derrotada na prova.

A fechar o pódio surge o FC Porto, com 19 pontos. Os dragões bateram o Tondela (4-3), num jogo de loucos na noite de sábado.

Já o Sp. Braga perdeu em casa do Beleneses SAD (2-1) e caiu para o 4.º lugar (com 18 pontos).