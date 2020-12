Bárbara Bandeira, de 19 anos, uma das melhores amigas de Sara Carreira, de 21, decidiu recordar a jovem artista no Instagram. Na rede social anteriormente referida, começou por alterar a fotografia de perfil para uma - a preto e branco - em que se encontra com a vítima mortal do acidente de viação de sábado à tarde, ocorrido em Santarém.

Pouco tempo depois, a cantora divulgou um vídeo em que se encontra dentro de um automóvel. É possível ver o céu e ouve-se "Penso em Nós", música da filha de Tony Carreira que perdeu a vida. "Se foi tão fácil / Porque me custa / Tanto a mim / Talvez não sintas sofrimento / Talvez demore algum tempo", são os versos que se ouvem.